PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Il Napoli allo scontro”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il trittico di scontri diretti che attende il Napoli: “Il Napoli allo scontro. Gattuso, tre esami in una settimana: saranno decisivi per la Champions”. Al centro spazio al Milan, che ha trovato il pareggio in extremis sul campo dello United: "Grande Milan: Kjaer gela lo United". "Roma gigante: Shakhtar travolto" per celebrare il netto successo dei giallorossi. Di spalla la Juventus: "Ronaldo via a giugno? Ecco il conto".