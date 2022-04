PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Il Napoli nel mirino”

E' questa l'apertura del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi.

“Il Napoli nel mirino”, è questa l'apertura del Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "In piena corsa scudetto entra in campo la Procura. Quarantena violata, deferito De Laurentiis: l'ira del club. Contestata la convocazione di Zielinski, Lobotka e Rrahmani per la partita del 6 gennaio con la Juve. L'avvocato Grassani: "Tutto regolare: niente 0-3"". Al centro le parole di Allegri: "Vlahovic come Mbappè e Haaland".