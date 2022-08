PRIMA PAGINA - Cds Campania: ”Il Napoli si sdoppia”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le ultime sulle trattative del Napoli

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le ultime sulle trattative del Napoli: "Il Napoli si sdoppia. Ha bloccato Simeone e spinge per Raspadori. DeLa ha in pugno il Cholito: create le basi per l'accordo con il Verona. Ma la Juve s'informa. Il presidente accelera per il gioiello del Sassuolo: fissato un altro incontro con Carnevali". In taglio centrale spazio all'intervista esclusiva all'arbitro Doveri. In basso si parla di Juve: "Kostic va di corsa. Allegri lo vuole in campo". Di spalla la Salernitana: "Candreva e Bronn hanno firmato. Assalto a Maggiore".