PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Il regalo di Petagna"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con la vittoria del Napoli a Genova: "Il regalo di Petagna. Entra e segna in due minuti: colpo a Marassi. Ma la Samp lo chiama. Spalletti: 'Non so se resterà qu'". In taglio basso l'intervista all'ex bianconero Marco Tardelli: "Juve, tre anni di errori". Più in basso spazio all'esordio col Psg di Messi: "Entra Messi ma la star é Mbappé: oggi al Real?"

