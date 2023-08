“Osi frena. Il rinnovo si complica. Napoli è in ansia”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi: “Non sono bastati sei incontri con l’agente Calenda per trovare un accordo sul contratto. Slitta ancora l’arrivo del sostituto di Kim e il Lens prende in giro dopo la firma di Danso”.