PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Il volo di Osi come Ronaldo”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con Victor Osimhen: "Il volo di Osi come Ronaldo. Fenomenale Victor: colpi di testa in stile CR7. Un salto di 2,52 metri per il primato del Napoli. Tifosi innamorati del centravanti da 70 milioni che fa sognare il terzo scudetto: scopriamo come nascono i suoi gol da extraterrestre". Spazio sulla sinistra agli ultimi casi arbitrali: “Arbitri e var una disfatta". In taglio basso gli impegni di Inter e Milan in Champions contro Sheriff e Porto: "Inzaghi e Pioli, che ansia. Sono alla resa dei conti".