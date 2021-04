PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Insigne, due regali: Champions e rinnovo"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola in prima pagina: "Insigne, due regali: Champions e rinnovo. Lorenzo Spinge il Napoli: sei vittorie in otto gare. E domenica vuole farsi perdonare il rosso a San Siro". In taglio basso spazio alla squalifica del centravanti rossonero: "Ibra è stato irrispettoso: un turno di stop".