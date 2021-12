PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Insigne ha deciso: sì al Toronto”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Lorenzo Insigne e con i casi di positività di Osimhen e Elmas: “Insigne ha deciso: sì al Toronto. Lorenzo via a giugno: niente rinnovo, il futuro è nella Major League. Osimhen è positivo: forse salta la Coppa d'Africa. Anche Elmas è contagiato. Victor è bloccato in Nigeria, era atteso a Napoli dal professore che l'ha operato al volto. Roma e Bologna: c'è il caso dei no-vax". Al centro spazio agli svincolati d'oro, mentre in basso il calciomercato sull'asse Torino, Madrid-Barcellona. Sulla destra la Lazio.