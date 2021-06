PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Insigne-Napoli in salita: l'offerta è troppo bassa"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne: "Insigne-Napoli in salita: l'offerta è troppo bassa. Ha un ingaggio da 5 milioni, De Laurentiis pensa a un taglio del 30%". In basso spazio all'impresa sfiorata dall'Ungheria di Marco Rossi contro la Germania: "Il signor Rossi sfiora il miracolo".