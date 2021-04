PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Insigne per sempre"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la trattiva per il rinnovo del capitano azzurro: "Insigne per sempre. La Champions come chiave della trattativa. Dall'offerta di De Laurentiis all'amore di Lorenzo per Napoli: la grande attesa". Di spalla spazio alla proposta di un nuovo format per il campionato di Serie A: "Svolta playoff ora o mai più".