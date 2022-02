PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Kalidou spaventoso", Spalletti incorona Koulibaly

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Luciano Spalletti che incorona Koulibaly: "Kalidou spaventoso. Calma e autorità, è unico". Spalletti rilancia la sfida per la vetta del Napoli: "Sappiamo divertire e anche soffrire". Le ultime di formazione in vista di Cagliari: "Ipotesi turnover con Mertens e Ounas". A centro pagina spazio alla lotta al vertice: "Pari per il Milan a Salerno (2-2): Inter col Sassuolo per il sorpasso".