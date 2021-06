PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Koulibaly, che cuore d’oro: due ambulanze in Senegal"

“Koulibaly, che cuore d’oro: due ambulanze in Senegal". Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, per parlare del bel gesto di Kalidou Koulibaly. Al centro si parla dell'ipotesi Roma come luogo della finale di Euro2020. Ipotesi lanciata dal premier Mario Draghi, ma poi respinta dalla Uefa. Sulla destra il mercato: "Il Milan lo molla. Calhanoglu sceglie l'Inter". In taglio basso l'Austria che passa il turno e sfiderà l'Italia agli ottavi di finale.