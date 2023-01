PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Kvara a tutta"

"Spalletti ritrova l'artista Khvicha, 9 gol e 10 assist".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il rientro di Kvaratskhelia: "Kvara a tutta. Il georgiano si riprende il Napoli: domani sera sfida Dybala. Spalletti ritrova l'artista Khvicha, 9 gol e 10 assist". Di spalla si legge: "I colpi dell'ala celebrati anche dal Guardian. Novità nel 4-3-3: Elmas a destra. Prima volta in panchina per Gollini".