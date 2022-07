PRIMA PAGINA - CdS Campania: "La formula è OK"

"La formula è OK. Osimhen inventa e Kvaratskhelia segna: che spettacolo col Perugia (4-1)".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione di oggi, apre in prima pagina con la coppia Osimhen-Kvaratskhelia: "La formula è OK. Osimhen inventa e Kvaratskhelia segna: che spettacolo col Perugia (4-1)". In taglio alto spazio a Dybala: "Dybala, oggi il sì. Trattativa con la Roma in conclusione: il Napoli in agguato". Di spalla l'intervista esclusiva al centrale inglese della Roma: "Smalling: Mourinho ci porterà in Champions".