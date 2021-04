PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lo scudettino di Rino"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sfida tra Napoli e Inter: "Lo scudettino di Rino. Tutto sul quarto posto: il Napoli cerca la settima vittoria in 9 gare". A centro pagina spazio alla Serie B con la vittoria della Salernitana contro il Venezia: "Magico Gondo, la Salernitana sogna la Serie A". Di spalla in evidenza un clamoroso progetto di Dazn: "Superlega anti-Champions".