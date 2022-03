PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lobotka e Fabian registi da Oscar”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un focus su due centrocampisti del Napoli

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con un focus su due centrocampisti del Napoli: “Lobotka e Fabian registi da Oscar. Napoli a Bergamo con i due uomini d'ordine. Quando giocano assieme la squadra vola: 8 vittorie, 2 pari e un solo ko. Con Anguissa alle spalle il centrocampo è più solido: si può sognare". Al centro l’Italia e Roberto Mancini che ha scelto di restare in carica come ct della nazionale: "Ho voglia ancora d'azzurro. Mancini resta e rilancia. Oggi a Konya il match contro la Turchia”. Sulla destra spazio anche al campionato e alle parole di Barzagli che vede la Juve favorita contro l’Inter: "Max ha più certezze". In basso il calciomercato del Milan: “Berardi-Parisi: ora il Milan va in pressing”.