PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lucio, è già domani"

“Lucio, è già domani", titola così il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Napoli, il ritorno nell'Europa che conta la base per il futuro. Spalletti bis al via: 'Ripartiamo dalle certezze di De Laurentiis'. Mentre i tifosi discutono del sogno scudetto sfumato il tecnico inizia a progettare la stagione. Dalla Champions la forza economica necessaria per riprovarci con entusiasmo". Al centro spazio alla Champions League: "Gioia Klopp dopo la paura. Carlo-Pep, lo show finale".