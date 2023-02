PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Lucio, l’appello”

“Lucio, l’appello”. Titola così al centro il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Lucio, l’appello”. Titola così al centro il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Spalletti e il ruolo centrale della città: insieme per entrare nella storia. 'Tifosi, fate tutto per il Napoli: siete più importanti di me'. Diciotto gare che valgono lo scudetto: 'E' un momento in cui bisogna stare uniti e garantire forza alla squadra'".