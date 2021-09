PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Mai un Napoli così"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le dichiarazioni di Lorenzo Insigne alla vigilia di Napoli-Spartak Mosca: "Mai un Napoli così. Non penso al contratto, voglio fare la storia. Siamo forti ora mi diverto". le scelte di Spalletti per la sfida di Europa League: "In porta torna Meret, dentro Elmas e Manolas". A centro pagina la strana mossa di Messi contro il City che fa sorridere e discutere: "Il coccodrillo chi lo fa? Messi".