PRIMA PAGINA - CdS Campania: "MaraMertens"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la goleada del Napoli alla Lazio e la sconfitta del Milan in casa, che permette agli azzurri di staccare i rossoneri in classifica: "MaraMertens. Dedicato a Diego: il Napoli batte la Lazio e va a +3 sul Milan, ko col Sassuolo. Azzurri in fuga in uno stadio che si commuove per il Pibe de Oro. Zielinski sblocca il risultato, Dries inventa due gol speciali, Fabian firma il 4-0. Spalletti: 'Perfetti'. Show di Berardi a San Siro (1-3)". In taglio basso spazio a Salernitana-Juventus di domani: "Lodo Ribery, Chiesa fuori".