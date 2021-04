PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Mertens vuole tutto"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campani di oggi, titola in prima pagina: "Mertens vuole tutto. Punta a superare Vojak (102 gol in A) e prenota la Champions. Gattuso scute Elmas: lo vede poco propositivo e lo manda in anticipo sotto la doccia". In basso spazio alla vittoria della Fiorentina contro il Verona: "Viola, salvezza vicina con super Vlahovic".