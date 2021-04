PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, c’è il premio”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Champions del Napoli e al premio in caso di raggiungimento del quarto posto: “Napoli, c’è il premio. Il presidente mette sul piatto un bonus per l'ingresso in Champions. L'annuncio di Aurelio alla squadra prima della sfida alla Lazio”. Sulla sinistra la semifinale di Europa League della Roma: “Come on, Roma!”. Spazio anche alla vittoria del Manchester City sul PSG nella semifinale d'andata di Champions League: "Colpo grosso del City. Mani sulla finale". Spazio in taglio alto anche all'inchiesta relativa al caso Suarez e alle parole del presidente della Juve: "Agnelli: "Suarez? Fece tutto Paratici"".