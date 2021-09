PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli ci crede”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la gara di questa sera al Maradona tra Napoli e Cagliari: “Napoli ci crede. Assalto al Cagliari di Mazzarri per tornare in testa a punteggio pieno. Spalletti punta alla sesta: "Non vogliamo nasconderci". Il tecnico esce allo scoperto: "Lo scudetto? Un condominio di sette squadre con gli stessi millesimi". Con Mertens torna Demme". Spazio anche alla vittoria in trasferta del Milan contro lo Spezia: "Milan primo con l'ultimo Maldini".