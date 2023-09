PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, ci pensano i magnifici 8”

“Napoli, ci pensano i magnifici 8”. Titola così in taglio basso il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Napoli, ci pensano i magnifici 8”. Titola così in taglio basso il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi: "A Marassi per cancellare la sconfitta subita con la Lazio. Da Osimhen a Di Lorenzo, Garcia ounta sul blocco storico per vincere sabato sera contro il Genoa. E Kvara vuole sbloccarsi: non segna da 177 giorni".