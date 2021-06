PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, contratti bollenti. Quattro nodi da sciogliere”

“Napoli, contratti bollenti. Quattro nodi da sciogliere”. Titola così il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi: “Insigne in scadenza nel 2022, Koulibaly, Meret e Fabian si liberano nel 2023: il club prepara il tavolo dei rinnovi”. In taglio alto spazio a Rino Gattuso e alla Fiorentina: “Clamoroso Gattuso: tratta con il Tottenham di Paratici. La Fiorentina su Italiano”. Al centro si parla della Nazionale: “Locatelli intoccabile. Verratti pronto al rientro, ma ormai Manuel è un punto fermo”. In taglio basso la Danimarca e l’omaggio a Christian Eriksen.