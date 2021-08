PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli da corsa"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'amichevole vinta dal Napoli in Polonia: "Napoli da corsa. Quarto test, quarta vittoria: 2-1 al Wisla con Machach ancora in gol". Di spalla spazio alle altre amichevoli di ieri: "Milan, ko ai rigori con il Valencia. Tris del Cagliari, brilla Strootman. Roma in rimonta, Zaniolo cresce".