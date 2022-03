PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli da paura”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Scudetto

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la corsa Scudetto: “Napoli da paura. Otto partite da scudetto, -3 dal Milan e Victor leader: 15 gol tra A e coppe. Osi agita Ibra. E nei '90 Diego arrivò primo in rimonta su Sacchi. Quattro doppiette in questa stagione: la città sogna il terzo tricolore. Ma dopo la sosta l'attaccante dovrà saltare Bergamo per squalifica". Al centro spazio alla vittoria della Juventus contro la Salernitana e quella della Roma nel Derby: "Juve, la legge di Dybala. Abraham affonda la Lazio".