PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli da record”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la volata Champions del Napoli con due attaccanti pronti a battere dei record personali: “Napoli da record. Nella corsa verso un posto in Champions, due attaccanti in vetrina. Insigne vuole battere se stesso, Mertens cerca di staccare Vojak”. Al centro la disfatta della Roma in Europa League contro il Manchester United: “Roma, tutto contro”. In taglio basso invece spazio alla Juventus: "Blitz di Elkann e Agnelli alla Continassa". In colonna l'Inter: "Zhang va sulla strada del Barça".