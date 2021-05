PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, guai in difesa"

"Napoli, guai in difesa". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi. "Maksimovic stop per Covid. Koulibaly fuori tre gare". A tutto pagina: "Daje Mou! Colpo di Friedkin: Mourinho in Italia 11 anni dopo il triplete". In taglio basso spazio al primo traguardo storico del Manchester City in Champions League: "City, c'é la prima finale".