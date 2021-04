PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, la sveglia arriva troppo tardi"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli a Torino contro la Juventus: "Napoli, la sveglia arriva troppo tardi. CR7 e Dybala a segno, non basta Insigne nel finale". A centro pagina il commento del presidente De Laurentiis su Twitter: "Avanti sempre a testa alta". In basso spazio ai quarti d'andata di Champions League: "Show di Mbappé, Bayern ko".