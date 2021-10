PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, Lucio rialza il muro”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le mosse di Spalletti per mettere alle spalle la sconfitta con lo Spartak Mosca: “Napoli, Lucio rialza il muro. A Firenze spazio ai titolari. Osimhen-Vlahovic, che sfida. La difesa migliore della Serie A domani ritrova Ospina e si rimette alla prova contro l'attacco viola. Tra i bomber è partita doppia". In basso spazio al derby di Torino: "Allegri, prove di remuntada". Al centro la Nazionale: "L'Italia perde Immobile, e Mancini punge Zaniolo".