PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, Max alla terza"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con gli scontri che attendono gli azzurri nel nuovo campionato di Serie A: "Napoli, Max alla terza. Spalletti contro Allegri: il 12 settembre la Juve al Maradona. Debutto in casa col Venezia, poi la trasferta a Marassi con il Genoa". In basso spazio al mercato internazionale: "Messi-Barça per sempre, ingaggio al 50%".