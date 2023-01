PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli per tre”

“Napoli per tre”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi

“Napoli per tre”. Titola così in taglio alto il Corriere dello Sport nella sua edizione Campania di oggi. "Parte l'assalto alla Coppa Italia, obiettivo come Scudetto e Champions. Spalletti rilancia Raspadori nella sfida alla Cremonese. Al Maradona (21) c'è l'esordiente Ballardini. I big a riposo: in attacco gioca anche il Cholito. Terna arbitrale tutta femminile".