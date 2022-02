PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli, quale Insigne”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il momento del capitano del Napoli: "Napoli, quale Insigne. Scudetto e Europa League nei piani del capitano, prima di volare a Toronto. Tre mesi per lasciarsi da campioni: la spinta di Lorenzo. Il fantasista azzurro vuole tornare al top lunedì a Cagliari per firmare il 117 gol. Spalletti prepara tre novità: Ospina, Mario Rui e Demme. Politano per il Barcellona". Al centro si parla anche della sfida tra Salernitana e Milan: "Salerno, tutti con Nicola per fermare il Milan" e del pari della Juventus: "Vlahovic? No, Belotti. La Juve in frenata".