PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Napoli si accende”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il Napoli atteso dal match di lunedì contro il Bologna e con il mercato: “Napoli si accende. Tra campionato e mercato: domani a Bologna per blindare la Champions. Osi è pronto, Fabian e Zielinski al comando, sorpresa Tagliafico. Spalletti si prepara a lanciare Osimhen nella ripresa: staffetta con Petagna, favorito su Mertens. Fascia sinistra: riprende quota l'idea legata al terzino dell'Ajax". Al centro la vittoria della Juventus e la sfida tra Atalanta e Inter. In taglio basso la sconfitta della Salernitana contro la Lazio.