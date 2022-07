PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Napoli:Solbakken"

"Mossa a sorpresa di Giuntoli: ha in pugno il norvegese".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il mercato azzurro: "Napoli:Solbakken. Mossa a sorpresa di Giuntoli: ha in pugno il norvegese. Ieri l'attaccante si trovava a Roma: è pronto a sposare il club azzurro". Di spalla si legge: "Gelo con l'Udinese per Deulofeu: avanza la punta del Bodo che può svincolarsi il 31 dicembre. Simeone più vicino: ADL chiuderà l'affare dopo il passaggio di Petagna al Monza".