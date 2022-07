PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli su Svanberg"

"Blitz per lo svedese, Giuntoli chiama il Bologna: via alla trattativa".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con una trattativa di mercato: "Napoli su Svanberg. Blitz per lo svedese, Giuntoli chiama il Bologna: via alla trattativa". Di spalla i particolari: "Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e rifiuta il rinnovo: strada libera per De Laurentiis pronto a investire 7 milioni". A centro pagina spazio alla Roma di Mourinho, ferma sul mercato: "Mou si tappa la bocca: 'Parlo solo il 13 agosto'".