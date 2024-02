PRIMA PAGINA - Cds Campania: "Niente più alibi"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione campana, oggi apre in prima pagina dedicando spazio al Napoli: "Niente più alibi"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione campana, oggi apre in prima pagina dedicando spazio al Napoli: "Niente più alibi". Prosegue: "Solo 11 punti nelle ultime dieci giornate, ma domani torna Osimhen: Napoli finalmente al completo per il miracolo". In taglio basso, spazio alla sconfitta della Juventus che spiana la strada Scudetto all'Inter: "La Juve affonda, via libera Inter".