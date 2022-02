PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Occasione Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la lotta scudetto: “Occasione Napoli. Voglia di scudetto: a Cagliari per riagganciare il Milan al primo posto. Buio Inter: 0-2 col Sassuolo. Spalletti può volare in testa. Due sorprese in attacco: fantasia Mertens con Petagna. Lucio si affida al 3-4-2-1: Demme vicino a Zielinski. Insigne resta a casa per affaticamento, Osimhen in panchina. Inzaghi, un punto nelle ultime tre gare". Sulla destra il pareggio della Lazio e il successo della Fiorentina sull'Atalanta.