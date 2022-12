PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Osi: 'Napoli top in Europa'"

"Qui ho tanti obiettivi e mi sento al massimo: per arrivare in alto ho sconfitto anche chi non credeva in me".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Victor Osimhen rilasciate in un'intervista sul web: "Napoli top in Europa. Qui ho tanti obiettivi e mi sento al massimo: per arrivare in alto ho sconfitto anche chi non credeva in me". In taglio basso spazio ai guai fisici di Pogba, che salta la sfida con il Napoli: "Juve, calvario Pogba: salta altre 5 partite".