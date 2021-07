PRIMA PAGINA - Cds Campania: “OsiNapoli, che impresa”

“OsiNapoli, che impresa”, Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il grande trionfo del Napoli di Spalletti nel segno di Osimhen. "Successo di prestigio: battuti i Campioni di Germania all'Allianz Arena (3-0). Scatenato il nigeriano: doppietta e Bayern ko. Spalletti applaude. Ottima la prova di Ounas e Lobotka. Di Machach la rete che chiude la gara". In basso le amichevoli di Milan, Roma e Juve: "Subito Giroud. Mou d'acciaio. Juve a sprazzi". In taglio alto spazio alle Olimpiadi: "Il lampo azzurro".