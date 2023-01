PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Progetto Kim"

"Napoli, nuovo contratto e clausola da 65 milioni per il difensore".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con la strategia del Napoli per trattenere Kim Minjae: "Progetto Kim. De Laurentiis e Giuntoli in azione per alzare il muro intorno al coreano. Napoli, nuovo contratto e clausola da 65 milioni per il difensore". Di spalla si legge: "Presto un altro appuntamento con il manager del giocatore: previsto anche un aumento dell'ingaggio. E Kvaraa torna con la Roma".