PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Rino sfida l’impossibile”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il tour de force che attende il Napoli: “Rino sfida l’impossibile. Dopo il Bologna, i tre spareggi con Milan, Juve e Roma". Al centro spazio alla Juventus che si gioca la stagione nelle prossime due partite: "Pirlo al bivio: tutto o niente". Di spalla il rischio di un ulteriore stop al campionato dovuto alla crescita dei contagi. In basso la nuova regola sui falli di mano: "Il mani accidentale non invalida il gol".