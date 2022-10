PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”Soli si gode"

"Un altro show con Politano, Simeone, Lozano e Olivera".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina, con la vittoira del Napoli a Cremona che vale il primo posto in solitaria per gli azzurri: "Soli si gode. Un altro show con Politano, Simeone, Lozano e Olivera. Spalletti a 35 gol stagionali (22 in Serie A e 13 in Champions). 'Tutto merito dei giocatori'. Il successo di Cremona (1-4) proietta il Napoli davanti a tutti".