PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Spalletti aspetta la firma di Insigne”

“Spalletti aspetta la firma di Insigne”, il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro di Lorenzo Insigne: "Il tecnico lo considera il primo degli intoccabili. Il Napoli vedrà il giocatore e il suo agente subito dopo l'Europeo: via alla trattativa per il rinnovo. Ma c'è il nodo dell'ingaggio". Al centro Matteo Berrettini finalista a Wimbledon: "Wembledon. Prima Berrettini-Wimbledon, poi Italia-Inghilterra: non potevamo sognare di meglio".