PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Spalletti cambia il Napoli: ruolo chiave per Zielinski”

“Spalletti cambia il Napoli: ruolo chiave per Zielinski. Piotr deve incidere di più in zona gol". Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il nuovo Napoli di Spalletti e sulla posizione di Piotr Zielinski. Spazio anche al mercato azzurro: "Emerson Palmieri in prima fila. Koulibaly, l'agente aspetta De Laurentiis". Al centro il successo dell'Italia sull'Austria. La squadra di Mancini vola così ai quarti di finale di Euro2020: "Non svegliateci".