PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Spalletti disegna il Napoli del futuro"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, titola così in prima pagina: "Spalletti disegna il Napoli del futuro. L'allenatore chiede rinforzi in difesa e a centrocampo: nel mirino Mandava, Omeragic e Senesi". In taglio alto spazio alla Superlega: "La Uefa sospende i procedimenti contro Juve, Real e Barça".