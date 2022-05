PRIMA PAGINA - Cds Campania: “Spalletti prendi casa a Napoli”

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il desiderio di De Laurentiis:

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il desiderio di De Laurentiis: “Spalletti prendi casa a Napoli". DeLa: 'Voglio che senta questa città nell'anima. Con lui ho fatto centro: è un allenatore formidabile e un uomo serio. E' di livello altissimo e ha un contratto". Spazio anche a Fiorentina-Roma: "Viola, scatto per l'Europa". In taglio basso le parole di Casini, presidente della Lega Serie A: "Var, dico sì al challenge"