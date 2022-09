PRIMA PAGINA - CdS Campania: ”Spalletti sfacciato"

"Con i Rangers teniamo la palla, qui si fa quello che vogliamo noi. La nostra crescita passa da partite come questa".

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con le parole di Spalletti in vista della sfida di oggi contro i Rangers: "Spalletti sfacciato. 'Con i Rangers teniamo la palla, qui si fa quello che vogliamo noi. La nostra crescita passa da partite come questa'. Simeone per Osi, Lozano a casa: tocca a Politano. Torna Olivera. Si gioca alle 21".