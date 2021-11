PRIMA PAGINA - CdS Campania: “Tre mesi senza Osi: salterà almeno 16 partite"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'infortunio a Victor Osimhen: "Tre mesi senza Osi. Victor tornerà a febbraio. Operato al volto, tempi più lunghi: salterà almeno 16 partite. Sei placche e diciotto viti a causa delle varie fratture e dello schiacciamento dell'orbita: dovrà rinunciare anche alla Coppa d'Africa". Oggi azzurri in campo per la sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca: "Insigne a casa niente Spartak".